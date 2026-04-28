Tras suscitarse una incidencia en el funcionamiento del alcantarillado en la calle Cusco, ayer lunes se ejecutaron trabajos de limpieza de redes y buzones a lo largo de esta céntrica vía; acciones gracias a las cuales se pudo regularizar la evacuación de aguas residuales en el Cercado Urbano de la ciudad, así lo informó la Subgerencia Zonal Piura.

Las labores de mantenimiento correctivo consistieron en el desatoro del sistema de saneamiento con la máquina hidrojet y personal técnico especializado; acciones como parte de las cuales se intervino en más de cuatro (04) buzones ubicados en la calle Cusco.

“Aproximadamente se ha llevado a cabo la limpieza en 200 metros lineales de tubería de alcantarillado. Acá estamos frente a una problemática recurrente, pues las redes de PVC suelen saturarse de grasas y otros sólidos, al ser una zona con alto índice de comercio”, afirmó la Zonal Piura.

La EPS Grau agregó que, además de ejecutarse estas acciones de mantenimiento en el Cercado Urbano de Piura, también se han realizado trabajos similares con hidrojet en otros sectores como los AA.HH. José Olaya, Víctor Raúl, Los Robles, Nueva Esperanza, Chiclayito, entre otros.

En ese sentido, la EPS Grau exhorta a la población usuaria a hacer un buen uso del sistema de saneamiento; pues el arrojo de basura y otros sólidos causa el atoro y deterioro de la infraestructura, en perjuicio de su funcionamiento y sostenibilidad.