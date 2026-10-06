El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) reportó 2, 682 casos y 8 defunciones por leptospirosis en la región Piura, posicionándose en segundo lugar a nivel nacional después de Loreto (3,238).
El médico Julio Barrena precisó que el 78.4 % de los contagios se concentra en Sullana (811), Tambogrande (639), Morropón (358) y Chulucanas (294). Aunque los adultos representan la mayor proporción de infectados (30.9 %), la mayor incidencia afecta a los adolescentes, con 173.6 casos por cada 100,000 habitantes. Del total, 506 casos ya fueron confirmados.VER MÁS: Piura: Calor, desagües y lluvias elevarán casos de dengue y leptospirosis
Barrena explicó que las formas de transmisión se debe al contacto con ambientes contaminados con Leptospira, particularmente agua contaminada con orina de animales infectados, suelo o barro contaminado, alimentos contaminados u otros ambientes húmedos contaminados con orina.
“Esto adquiere especial importancia después de lluvias intensas, inundaciones y acumulación de agua como podría intensificarse ante la posible presencia del Fenómeno El Niño”, señaló.