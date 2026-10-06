El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) reportó 2, 682 casos y 8 defunciones por leptospirosis en la región Piura, posicionándose en segundo lugar a nivel nacional después de Loreto (3,238).

El médico Julio Barrena precisó que el 78.4 % de los contagios se concentra en Sullana (811), Tambogrande (639), Morropón (358) y Chulucanas (294). Aunque los adultos representan la mayor proporción de infectados (30.9 %), la mayor incidencia afecta a los adolescentes, con 173.6 casos por cada 100,000 habitantes. Del total, 506 casos ya fueron confirmados.

Barrena explicó que las formas de transmisión se debe al contacto con ambientes contaminados con Leptospira, particularmente agua contaminada con orina de animales infectados, suelo o barro contaminado, alimentos contaminados u otros ambientes húmedos contaminados con orina.

“Esto adquiere especial importancia después de lluvias intensas, inundaciones y acumulación de agua como podría intensificarse ante la posible presencia del Fenómeno El Niño”, señaló.