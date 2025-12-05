El abogado de José Ordinola informó que esperan que en los próximos días la jueza Tania Castillo se pronuncie sobre la solicitud de sustracción de la materia presentado por el Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura, en el caso de las elecciones desarrolladas en el mes de julio.

el Proceso. El doctor Oscar Durand explicó que con la solicitud de sustracción de la materia presentada por el Comité Electoral, buscan ya no pronunciarse sobre la resolución 20 que anuló las elecciones en la Universidad Nacional de Piura.

“Con esta solicitud (sustracción de la materia) que implica que como ellos ya anularon de oficio la Resolución 20, entonces le dicen a la jueza que ya no hay razón de pronunciarse sobre algo que ellos ya anularon. O sea piden que se sustraiga del ámbito judicial y se declare improcedente la demanda, pero nosotros nos hemos opuesto”, dijo el abogado.

Asimismo, señaló que su patrocinado busca el restablecimiento de los derechos constitucionales vulnerados (debido procedimiento, principio de razonabilidad, y derecho a la participación política y social: de elegir y ser elegido) y la legalidad integral del proceso electoral universitario.

“En ese sentido, la simple anulación de la Res. N° 020 no satisface la finalidad de la demanda ni el restablecimiento pleno de los derechos, ya que el amparo busca reponer las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional", precisó.

Ante ello, Durand espera que la jueza emita un pronunciamiento en este proceso que se sigue desde julio de 2025.

“Para nosotros el Comité Electoral no ha cesado en su conducta inconstitucional; solo ha mutado el acto administrativo bajo una maniobra de fraude procesal para evitar que su despacho emita una sentencia de fondo. La agresión persiste a través de la Res. N° 021 (que por cierto no surte de efectos legales), que busca la consumación de los hechos de forma subrepticia y viola directamente además el mandato cautelar”, indicó.