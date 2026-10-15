La Fiscalía de Familia de Talara, en la región Piura, continúa las investigaciones por una denuncia de presunto abuso sexual grupal contra una estudiante menor de edad de la institución educativa estatal Santa Rosa de Lima.

El caso motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo, que solicitó a las autoridades educativas adoptar medidas inmediatas de protección y garantizar que la adolescente reciba acompañamiento especializado.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, las diligencias buscan esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

🚨 #LoÚltimo | La Fiscalía de Familia de Talara continúa realizando diligencias urgentes tras la denuncia por presunto abuso sexual grupal en agravio de una menor de edad, estudiante del Colegio Estatal Santa Rosa de Lima, en Piura. https://t.co/kiR2pLUpLl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 14, 2026

Fiscalía de Talara realiza peritajes y cita a testigos

Como parte de las primeras actuaciones, la Fiscalía dispuso la realización de los peritajes y exámenes médico-legales correspondientes a la presunta víctima.

Asimismo, se citó a declarar a testigos que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Estas diligencias forman parte de la investigación fiscal y permitirán reunir elementos para establecer lo ocurrido.

Defensoría del Pueblo exige medidas de protección para la estudiante

Tras conocer la denuncia, la Defensoría del Pueblo intervino de oficio y exhortó a las autoridades competentes a garantizar la protección integral de la adolescente.

La institución recordó que vivir libre de violencia es un derecho fundamental y que la atención de estos casos debe priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, solicitó a la dirección del colegio Santa Rosa de Lima disponer soporte emocional inmediato para la estudiante.

También requirió coordinar el acompañamiento de los equipos de convivencia escolar de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Talara.

Las medidas tienen como finalidad proteger a la adolescente durante el proceso de investigación y evitar situaciones que puedan afectar nuevamente su bienestar.

Colegio debe registrar el caso en SíSeVe y activar protocolo contra violencia sexual

La Defensoría pidió que la institución educativa cumpla con el registro obligatorio del caso en el Libro de Incidencias y en el portal SíSeVe, plataforma del Ministerio de Educación (Minedu) destinada al reporte de situaciones de violencia escolar.

Asimismo, solicitó ejecutar con urgencia el Protocolo N.º 04, referido a la atención de casos de violencia sexual entre estudiantes.

Este procedimiento fue actualizado mediante la Resolución Ministerial N.º 383-2025-MINEDU y establece pautas para la actuación de las instituciones educativas ante este tipo de denuncias.

La aplicación del protocolo busca garantizar medidas de protección, acompañamiento y coordinación con las entidades responsables de atender el caso.

La solicitud de activación del procedimiento no constituye, por sí misma, una confirmación de los hechos denunciados, que continúan bajo investigación fiscal.

Centro Emergencia Mujer de Talara deberá priorizar atención psicológica y legal

La intervención de la Defensoría también contempla medidas destinadas a favorecer la recuperación emocional de la presunta víctima.

A través de su Oficina Defensorial de Piura, la institución exhortó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara a brindar acompañamiento psicológico y social de manera prioritaria.

Además, pidió garantizar el acceso a patrocinio legal gratuito si la estudiante lo requiere durante el desarrollo del proceso.

El objetivo es que cuente con orientación y asistencia especializada mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

La Defensoría también recomendó identificar factores de riesgo dentro del entorno educativo y desarrollar actividades de tutoría que favorezcan la integración y una convivencia escolar segura.

¿Qué medidas deben adoptar las autoridades educativas?

Ante una denuncia de violencia sexual que involucra a estudiantes, las autoridades educativas deben activar los mecanismos de atención y protección establecidos por el Ministerio de Educación.

En este caso, la Defensoría solicitó al colegio y a la UGEL de Talara coordinar acciones para evitar la exposición de la adolescente a nuevas situaciones de riesgo.

También pidió que se garantice el acompañamiento emocional y el registro del caso en los sistemas correspondientes.

Estas medidas deben desarrollarse sin interferir en la investigación del Ministerio Público y preservando la confidencialidad de la información personal de la estudiante.

Por ahora, la Fiscalía de Familia de Talara continúa con las diligencias destinadas a esclarecer la denuncia.