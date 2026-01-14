La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Piura, a cargo del fiscal provincial Armando Ortiz Zapata, sostuvo una mesa de trabajo con el Intendente Regional de SUNAFIL, Enemesio Sarmiento Monja, con la finalidad de evaluar los resultados de las acciones desarrolladas y fortalecer estrategias preventivas conjuntas.

Durante la reunión se abordó el diseño y ejecución de intervenciones orientadas a prevenir la violencia en actividades de construcción civil, priorizando la prevención de delitos contra la administración pública, contra la libertad de trabajo, atentados contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como delitos contra la dignidad humana, especialmente el trabajo forzoso.

Como parte de los compromisos asumidos, ambas instituciones acordaron mantener coordinaciones permanentes y un trabajo interinstitucional sostenible y mensual durante el año 2026. SUNAFIL tendrá a su cargo la identificación y focalización de obras de construcción civil según estimación de riesgo, estableciéndose la intervención de las mismas de manera articulada.

Las intervenciones se desarrollarán en dos momentos, con participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y SUNAFIL, considerando además el uso de herramientas tecnológicas como drones cuando sea pertinente. Asimismo, SUNAFIL expresó su predisposición para participar en conversatorios e intervenciones conjuntas con la Dirección Regional de Salud, relacionadas a las consecuencias legales del incumplimiento de la jornada laboral en el sector salud.