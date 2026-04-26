El Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), del Ministerio de Salud (MINSA), culminó la habilitación del área de contingencia del centro de salud Las Lomas, infraestructura que será utilizada de manera provisional durante la ejecución de la rehabilitación del establecimiento.

Este espacio corresponde al bloque más antiguo del establecimiento, con más de 40 años de funcionamiento, el cual ha sido reconstruido y acondicionado para brindar servicios en condiciones seguras y adecuadas.

El siguiente paso será el traslado progresivo de los servicios hacia esta área, lo que permitirá garantizar una atención continua, oportuna y segura para más de 12 600 habitantes del distrito.

Cabe señalar que el establecimiento presentaba limitaciones en su infraestructura, agravadas por los daños ocasionados por el Fenómeno del Niño Costero, lo que hizo necesaria una intervención integral para mejorar sus condiciones de atención.

Actualmente, el proyecto de rehabilitación y reposición registra un avance físico cercano al 48 % y contempla la construcción de nuevos bloques, así como la mejora de los servicios y el equipamiento del establecimiento.

El distrito de Las Lomas se ubica al noreste de la provincia de Piura, a aproximadamente 1 hora y 15 minutos de la ciudad de Sullana, en una zona de clima cálido donde las temperaturas pueden alcanzar los 36 °C.