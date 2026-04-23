Un total de 879 unidades entre medicamentos y productos sanitarios y galénicos, por estar presuntamente falsificados, vencidos, ser de procedencia extranjera, sin registro sanitario o de origen desconocido, fueron incautados durante un operativo en farmacias y boticas en el distrito de Veintiséis de Octubre.
En salvaguarda de la salud pública y en prevención de delitos que atente contra la misma, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, ejecutó un operativo conjunto dirigido a boticas y farmacias focalizadas del distrito de Veintiséis de Octubre.VER MÁS: Piura registra 61 muertes por neumonía en lo que va del año
Los fiscales adjuntos Raquel Chinchay Chávez y Manuel Mena Ruiz con personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria de la Diresa, la Policía Fiscal y personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital detectaron 01 establecimiento que funcionaba como botica informal y otro que guardaba en su almacén productos vencidos.
Las autoridades procedieron a la clausura del primer local al no contar con autorización sanitaria, licencia de funcionamiento ni documentación que acredite la procedencia de los medicamentos; además incautaron medicina presuntamente adulterados de la marca Apronax, productos como Neurobión de procedencia desconocida, así como otros de origen extranjero sin registro sanitario.TAMBIÉN PUEDE LEER: Prima de doctora Minosska Pinto Lazo:“La relación no caminaba bien, había fricciones”
En el otro establecimiento intervenido, se incautaron los productos sanitarios y galénicos vencidos que se encontraron en el almacén y se otorgó un plazo al administrado para subsanar las observaciones detectadas, conforme a la normativa vigente.
Estos operativos se desarrollan de manera articulada y sostenida con las entidades competentes, con el objetivo de prevenir y contrarrestar la comercialización ilegal de productos que ponen en riesgo la salud de la población.