Un total de 879 unidades entre medicamentos y productos sanitarios y galénicos, por estar presuntamente falsificados, vencidos, ser de procedencia extranjera, sin registro sanitario o de origen desconocido, fueron incautados durante un operativo en farmacias y boticas en el distrito de Veintiséis de Octubre.

En salvaguarda de la salud pública y en prevención de delitos que atente contra la misma, la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Piura, ejecutó un operativo conjunto dirigido a boticas y farmacias focalizadas del distrito de Veintiséis de Octubre.

Los fiscales adjuntos Raquel Chinchay Chávez y Manuel Mena Ruiz con personal de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria de la Diresa, la Policía Fiscal y personal de fiscalización de la Municipalidad Distrital detectaron 01 establecimiento que funcionaba como botica informal y otro que guardaba en su almacén productos vencidos.

Las autoridades procedieron a la clausura del primer local al no contar con autorización sanitaria, licencia de funcionamiento ni documentación que acredite la procedencia de los medicamentos; además incautaron medicina presuntamente adulterados de la marca Apronax, productos como Neurobión de procedencia desconocida, así como otros de origen extranjero sin registro sanitario.

En el otro establecimiento intervenido, se incautaron los productos sanitarios y galénicos vencidos que se encontraron en el almacén y se otorgó un plazo al administrado para subsanar las observaciones detectadas, conforme a la normativa vigente.

Estos operativos se desarrollan de manera articulada y sostenida con las entidades competentes, con el objetivo de prevenir y contrarrestar la comercialización ilegal de productos que ponen en riesgo la salud de la población.