Tras una semana de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo del trabajador de la Municipalidad de Piura que desapareció el pasado domingo 04 de abril en la playa Los Cangrejos, en la provincia de Paita. El hallazgo se produjo en el balneario de Yacila.

El cuerpo de Abraham Peña Huachez, de 23 años, fue encontrado por un grupo de pescadores que se encontraban realizando sus actividades de pesca la tarde de ayer sábado.

Hasta el lugar llegaron los familiares de la víctima para reconocer el cuerpo y posteriormente su traslado a la morgue de Paita para las diligencias correspondientes.

El trabajo de rescate estuvo a cargo de la policía de la comisaría de Ciudad del Pescador con apoyo de la Capitanía de Paita.