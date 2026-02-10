Ante las denuncias por el colapso de los desagües, personal de la jefatura zonal Chulucanas de la EPS Grau retiró gran cantidad de desperdicios como prendas, plásticos, entre otros residuos que obstruían el sistema de desagüe en el sector Vate Manrique, en Chulucanas.

Para ello, la jefa de esta zonal, Cristina Mori, indicó que este material inapropiado causa el represamiento de las aguas servidas, así como el deterioro de la infraestructura sanitaria; por lo cual exhortó a los usuarios y población en general a mantener limpios los buzones.

“Lamentablemente es una situación que se repite con frecuencia. Es necesario que la comunidad tome conciencia y haga un buen uso del alcantarillado; lo cual beneficia al propio usuario con una adecuada prestación del servicio”, expresó la funcionaria.

Asimismo, anunció que estos trabajos se vienen ejecutando en el Cercado Urbano del distrito; en el cruce de las calles Cusco con Lambayeque y Huancavelica con Tumbes; a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del alcantarillado.