La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, junto a la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos (UDAVIT), participó activamente en la I Feria de Servicios realizada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acercando a la ciudadanía información y servicios esenciales para la prevención y erradicación de la violencia.

La actividad contó con la presencia de la fiscal provincial Carolina Yauri Córdova, coordinadora de dicha especialidad, así como del Sexto Despacho de Violencia a cargo del fiscal provincial Raúl Girón Navarro, las fiscales adjuntas Fiorella Calle Ruiz, Yumei Herrera Peralta y del equipo profesional de UDAVIT, quienes brindaron asesoría directa a las personas asistentes.

Durante la jornada, los representantes del Ministerio Público ofrecieron orientación legal, información preventiva y servicios especializados, promoviendo la denuncia oportuna y difundiendo los canales de atención disponibles para víctimas y personas en situación de riesgo.

La participación de la Fiscalía de Piura consolida su compromiso institucional con la protección de las mujeres, el acompañamiento integral a las víctimas y la lucha constante por erradicar la violencia en todas sus formas.