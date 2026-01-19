La región Piura inició la campaña nacional “Verano Saludable” con el izamiento de la bandera azul en la playa Blanca, en la provincia de Sechura, acto que marca el inicio de la temporada de vigilancia sanitaria en el litoral regional.

La actividad fue encabezada por el director regional de Salud, Yoel Julca Chamba, quien resaltó que esta acción busca asegurar condiciones sanitarias adecuadas en las playas durante el verano, en beneficio de la población y de los visitantes.

El izamiento de la bandera azul certifica que la playa cumple con los criterios de salubridad establecidos y permite a la ciudadanía identificar espacios aptos para el uso recreativo.

En ese marco, el titular de la Diresa Piura subrayó la importancia de la vigilancia permanente y del trabajo articulado con los gobiernos locales y el sector privado para sostener playas seguras a lo largo del litoral.

La jornada se desarrolló con la participación de las empresas que operan en la zona, como parte de una estrategia que busca no solo proteger la salud pública, sino también fortalecer el turismo responsable en la región.

Durante la actividad, se recordó a la población el significado de la señalización en las playas. La bandera azul indica condiciones sanitarias favorables, mientras que la bandera roja advierte que el ingreso al mar no es seguro.

En el marco del lanzamiento de Verano Saludable, la Dirección Regional de Salud Piura realizó acciones preventivas dirigidas a la población, entre ellas orientación sobre la prevención del cáncer de piel y medidas para reducir el riesgo de dengue.