Para mejorar los servicios en la región, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPS Grau S.A. inició con el proceso de instalación de 37 mil 157 nuevos medidores.

Al respecto, la Gerencia Comercial detalló que este proceso se prolongará hasta el mes de mayo del 2026, coberturando las localidades de Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas.

“Estas acciones permiten cubrir en parte la demanda que se tiene en aquellos usuarios que se encuentran sin medición, que tengan consumo promedio, y/o cuenten con equipos con mal funcionamiento o inoperativos. Asimismo, está dirigido a usuarios comerciales e industriales”, puntualizaron los voceros de la empresa.

Del mismo modo, la EPS Grau enfatiza que esta instalación permitirá sincerar el consumo de los usuarios, así como pagar un monto adecuado a su consumo. En este sentido, se exhorta a la población en brindar las facilidades del caso a los trabajadores de la contratista Triveca cuando se realice el cambio de las unidades.