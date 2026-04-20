Personal de Fiscalización de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, en coordinación con Serenazgo y las rondas campesinas, realizó la intervención de un establecimiento que operaba de manera clandestina en el centro poblado La Peñita.

El local, que funcionaba bajo la fachada de club nocturno y era conocido como “Portón Negro”, fue intervenido tras diversas acciones de control, constatándose que en su interior se ofrecían servicios de índole sexual. Durante la diligencia, la persona encargada de la administración manifestó no contar con ningún documento que autorice el funcionamiento del establecimiento.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al decomiso de los enseres utilizados en dicha actividad informal, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, un grupo de mujeres que se encontraban en el lugar mostró resistencia a la intervención, negándose a presentar su documento de identidad y aduciendo no contar con DNI, por lo que fueron trasladadas a la Comisaría PNP de Tambogrande para el respectivo control de identidad.

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Tambogrande informó que viene evaluando la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público de Tambogrande contra quienes resulten responsables, por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución, tipificado en el artículo 179 del Código Penal Peruano.