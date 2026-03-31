Decenas de alumnos de la Facultad de Comunicación y de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP) participaron del taller Audiencias Universitarias, organizado por diario El Comercio, en conjunto con el equipo de IDEA Internacional y la Universidad de Piura. El evento se desarrolló desde las 9:30 a. m hasta la 12:00 p. m. en el local CA102 de esta casa superior de estudios.

Con la presencia de Luis Egusquiza y Vasco Núñez de IDEA Internacional; Mario Cortijo, jefe de Proyectos de la marca El Comercio, y Raquel Ramos, representante de la UDEP, dieron inicio a este taller.

Luego de ello, los asistentes fueron organizados en grupos de tres para que los estudiantes intercambiaran ideas ante las preguntas hechas por Vasco Núñez frente a la situación en el Perú y cómo nos gustaría ver al Perú en el 2031.

Asimismo, los estudiantes pudieron debatir las preguntas que serán presentadas hoy martes, fecha en la que se contará con la participación de los candidatos por Piura a la Cámara de Senadores y Diputados.

Entre los temas, cuatro para los postulantes al Senado y cuatro a Diputados, están relacionados con la minería informal, mejoras en la salud, seguridad ciudadana, educación, entre otros.

“Los temas tratados son criterios para ser elegidos en los cargos de elección pública. Los temas son educación sexual, mejoras para la educación, temas de salud y cómo mejorar el estado de emergencia frente a la delincuencia y la violencia en el país”, precisó Vasco Núñez, de IDEA Internacional.

Cabe indicar que los alumnos también fueron capacitados de cómo votar en estas Elecciones General 2026, qué se desarrollará el 12 de abril, para elegir al nuevo presidente de la República y a los representantes a la Cámara de Senadores y Diputados, así como el Parlamento Andino. Ellos recibieron la cédula de votación para que conozcan cómo será el procedimiento para elegir a las próximas autoridades nacionales.

Por su parte, Cristopher Tarazona, alumno de la Facultad de Comunicación, señaló que con este taller será una oportunidad como jóvenes conocer a los candidatos y de qué manera aportarán en el desarrollo de Piura al ser elegidos senadores o diputados.

“Este taller me permite involucrarme como persona y cómo vendría a ser el voto y qué implica este voto, entonces cómo nos ayuda y lo que he aprendido lo puedo replicar en redes o en mi familia para que conozcan a los candidatos y cuáles son sus funciones y la responsabilidad del voto”, dijo Tarazona.

Agregó que es importante conocer la trayectoria de los candidatos en política y si están aptos en el nivel que se requiere.

Por su parte, la estudiante Sara Culquicondor precisó que este tipo de talleres incentiva a que los jóvenes universitarios se pongan a pensar las propuestas que queremos para nuestro país.