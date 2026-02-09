La obra de mejoramiento de redes de agua y alcantarillado que se ejecuta en la avenida Grau amplió la fecha de plazo de culminación, la misma que estaba prevista en febrero, ahora terminará en mayo. Al parecer, por falta de coordinación con los trabajos paralelos de pistas y veredas que se ejecuta en esta misma vía.

La obra. Según se conoció, el gobierno regional oficializó la segunda ampliación de plazo y ahora la obra de renovación de las redes de agua y alcantarillado estarían culminándose el 26 de mayo del presente año, reportando un retraso de 100 días. La constructora Minconser S.A.C., es quien ejecuta este proyecto.

No obstante, indican que el proyecto de saneamiento, valorizado en S/ 12.6 millones, dependía directamente de actividades que debía realizar el otro contratista, Dieguito SAC. Específicamente, la instalación de las nuevas redes de agua y alcantarillado requería la demolición previa de la carpeta asfáltica y el pavimento rígido.

Dado que esta tarea de demolición correspondía a la obra de movilidad urbana, el proyecto de saneamiento quedó paralizado ante la inacción del primer frente. Mientras tanto, la obra de “Mejoramiento del servicio de movilidad urbana”, valorizada en más de S/ 41.5 millones, también enfrenta sus propios cuestionamientos.