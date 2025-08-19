Un mar humano acompañó el cortejo fúnebre de los docentes Fernando Elías Moscol y Luz Fabiola Benites Antón, que fallecieron la noche del último viernes en un triple accidente de tránsito registrado en el distrito de La Arena, en la región Piura.

Con el dolor de sus familias y vecinos quienes, sumidos en una gran tristeza, llanto y congoja, despidieron a quienes hicieron de la formación de niños y niñas su vocación de servicio y entrega a la comunidad.

Justamente, sus féretros estuvieron en sus respectivos colegios, en la provincia de Sechura, la 14079 y 14028, la querida ex 240, donde padres de familia, alumnos, comunidad les rindió homenaje y lloraron su repentina partida.

Cuando los féretros se encontraron en el exterior del templo San Juan Bautista, en donde se ofició misa de acción de gracias, por el sufragio de sus almas, las lágrimas reemplazaron a las palabras.