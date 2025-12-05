El policía acusado de la desaparición de Anthony Camizán Guerrero fue citado para declarar en la investigación que se sigue por este caso. El hermano de la víctima pidió prisión preventiva, luego del hallazgo del celular del joven desaparecido.

Cerca del mediodía de ayer, el policía Edixon Rone Córdova Godos llegó hasta las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura, tras ser citado por el caso que se sigue ante la desaparición del joven universitario Anthony Camizán Guerrero, quien lleva más de tres años sin ser encontrado.

Junior Camizán Guerrero, hermano de la víctima, explicó que con el hallazgo del equipo celular de Anthony, se complicaría la situación de este agente, luego de declarar que desconoce el paradero del universitario.

De acuerdo con las investigaciones, la joven que tenía el equipo celular, el cual fue ubicado mediante el IMEI, declaró que lo había adquirido a través de la hermana de Mell Gibson Sancarranco Vega, cuyo policía es amigo de Edixon Rone, presunto autor de la desaparición del último de los hermanos Camizán Guerrero.

“Él (Edixon Córdova) está declarando en estos momentos (ayer) y al parecer está negando todo, echándole toda la culpa a su colega Mell Gibson, para que se dé cuenta qué tipo de amistad ha tenido el suboficial”, señaló Camizán.

Asimismo, exhortó al Ministerio Público actuar de inmediato y solicitar prisión preventiva para el policía por el caso de su hermano.

“Lo que ahora pedimos es la detención preliminar de este sujeto (Edixon Córdova), ya que solo ha venido a declarar como testigo. Declara y se va a ir, pues lo que pedimos es que se actúe de inmediato y pidan la orden de prisión preventiva”, explicó Junior Camizán. De otro lado, Junior Camizán declaró que con el hallazgo del celular pierde toda esperanza de encontrar con vida a su hermano Anthony. Sin embargo, espera que se siga con la investigación.