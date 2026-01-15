El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Agricultura (DRAP), ha iniciado con éxito el proceso de rotación del cultivo de banano orgánico, con el objetivo de prevenir la propagación del Fusarium, hongo patógeno que ha ocasionado graves perjuicios a la producción bananera y a la economía de los agricultores de la región.

En ese contexto, en el distrito de La Huaca, provincia de Paita, pequeños productores han optado por la siembra de sandía como cultivo alternativo.

En total, en el distrito se han instalado seis hectáreas de este producto; de ellas, 3.5 hectáreas, ubicadas en el sector Nómara, ya han sido cosechadas, alcanzando un rendimiento promedio de 30 toneladas por hectárea, mientras que las áreas restantes se encuentran en proceso de maduración.

Durante la presente campaña se ha sembrado la variedad AGP. El costo de producción asciende a aproximadamente 12 mil soles por hectárea y, según estimaciones de los propios productores, el rendimiento podría incrementarse conforme avance la cosecha del total de las áreas instaladas.

La producción de sandía está destinada principalmente al mercado local y, en menor proporción, al vecino país del norte. El precio actual de comercialización bordea los S/ 0.70 por kilogramo, factor que influye positivamente en la decisión de los agricultores de mantener este cultivo dentro de un esquema de rotación productiva.