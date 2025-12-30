Lo que por años fue un símbolo del abandono y un foco de inseguridad, hoy vuelve a ser un escudo para la ciudadanía. La Municipalidad Provincial de Piura reactivó oficialmente el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) del Barrio Sur, ubicado en el emblemático parque del Reloj Solar.

Esta infraestructura, reabre sus puertas como una respuesta directa a la desesperación de miles de familias que exigían presencia autoridad ante el avance de la delincuencia.

La ceremonia de reinauguración contó con el respaldo firme de la PNPerú. El coronel PNP Sergio Morroy Díaz, jefe de la División Policial Piura, anunció que este puesto contará con servicio policial ininterrumpido las 24 horas del día. Esta presencia permanente busca disuadir el delito y ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier emergencia, eliminando la sensación de orfandad que sentía el vecino.

También asistieron las regidoras provinciales Teresa Calva Saavedra y Juvitza Reyes Mendoza, junto al gerente de Seguridad Ciudadana, Luis Cornejo Pérez. Las autoridades coincidieron en que recuperar este puesto es devolverle el parque a los niños y la confianza a los padres de familia.