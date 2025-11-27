La Dirección Subregional de Salud Luciano Castillo Colonna informó sobre la detección de arsénico en niveles superiores a los Límites Máximos Permisibles en las fuentes de agua, de los centros poblados La Menta (Las Lomas) y Pampa Verde (Sapillica), lo que las declara no aptas para el consumo humano. Asimismo, participó en los acuerdos para reforzar la vigilancia sanitaria en la zona.

La información fue presentada durante la reunión en la que participaron representantes de las Áreas Técnicas Municipales de Las Lomas y Sapillica, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), la Autoridad Local del Agua San Lorenzo (ANA), la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Dirección de Epidemiología de la DSRSLCC y la Estrategia Sanitaria de Metales Pesados.

En la cita acordaron que, la Municipalidad Distrital de Las Lomas realizará dos muestreos adicionales en ambas fuentes de agua para confirmar el origen de la contaminación; DIRFIS efectuará un nuevo muestreo en el agua destinada al consumo humano en los dos centros poblados; y la SRSLCC – Estrategia Sanitaria de Metales Pesados, ejecutará una campaña integral dirigida a personas potencialmente expuestas a arsénico, incluyendo la toma de muestras biológicas de acuerdo con criterio médico, programada para los días 02 y 03 de diciembre.