Luego de colapso de la red de alcantarillado, personal operativo de la EPS Grau dio solución a un afloramiento de aguas servidas ocurrido en el sector de 28 de Julio, aledaño al asentamiento humano Los Algarrobos.

Durante la realización de dichas acciones, el equipo especializado de la entidad prestadora limpió más de 300 metros lineales de redes de alcantarillado, las cuales se encontraban atoradas por el exceso de la basura en las tuberías.

“Se nos alertó de una emanación de desagües en el mencionado sector y de inmediato nuestro equipo se apersonó al lugar del incidente. Una vez in situ, pudimos comprobar que el motivo del afloramiento era la gran cantidad de residuos que había en las redes, como trapos, palos, botellas, entre otros. También se limpiaron cajas domiciliarias de desagües para que el sistema quede totalmente operativo”, afirmó la subgerente de la EPS Grau - Piura, Susana Bastarrachea Valencia.

En este sentido, la EPS Grau insta a todos sus usuarios a realizar un correcto uso del sistema de alcantarillado, no arrojando basura por los buzones ni desperdicios por las redes domésticas. Estas malas acciones solo ocasionan el represamiento del sistema, provocando atoros y posteriores afloramientos de aguas servidas, generando malestar en toda la comunidad.