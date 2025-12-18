El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Sullana, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Provincial de Sullana, y Coprosec Sullana, realizó acciones preventivas en bares, restobares, peñas y establecimientos similares para prevenir delitos contra el Patrimonio y la Seguridad Pública, ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Durante la intervención, se multó y clausuró por 30 días, a tres establecimientos denominados bar sin nombre ubicado en la calle Máncora N.° 513 - A.H. Santa Teresita; la cevichería sin nombre y el bar sin nombre ubicados en la misma avenida Circunvalación del A.H. Nueve de Octubre. Los mismos que funcionaban sin autorización para su legal funcionamiento y expendían bebidas alcohólicas.

Dos de los bares fueron multados con el 25%, es decir 1337.5 soles cada una y la otra con el 50%, que equivale a 2 675 soles.

Mientras tanto, se intervino el restobar “Donde Jenny”, ubicado en calle Bolívar y el restaurante “Donde Sofi”, ubicado en la calle La Mar N.° 232, los mismos que cumplían con la documentación necesaria para su funcionamiento. Se les exhortó a que cumplan con el horario establecido en sus licencias de funcionamientos bajo responsabilidad.

En tanto, la Policía realizó el control de identidad a los ciudadanos dando negativo para requisitorias y menores de edad. Por su parte los fiscales exhortaron a las autoridades municipales a continuar el seguimiento de los procedimientos administrativos sancionadores, conforme a sus funciones y atribuciones y a la Ley.