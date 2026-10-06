La Dirección Zonal 01 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico Regional N° 179, anunciando un incremento de la temperatura diurna de moderada a extrema intensidad en la costa norte, así como de moderada intensidad en la sierra norte. La medida de alerta se mantendrá vigente desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre los 24 °C y 35 °C, mientras que en la sierra norte se prevén valores de entre 22 °C y 33 °C. Asimismo, la entidad advirtió sobre condiciones de escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que originará un aumento peligroso en los niveles de radiación ultravioleta (UV) en toda la macrorregión.

El reporte meteorológico señala también que se registrarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Finalmente, las autoridades no descartaron la presencia de lluvias dispersas en la costa norte durante el periodo de vigencia del aviso, por lo que instaron a la población a adoptar medidas de protección solar y precaución.