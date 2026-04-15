Agentes de Serenazgo de Piura desalojaron a un grupo de consumidores que se encontraban en los exteriores del mercado San Miguel, en el complejo de mercados de la ciudad, tras una alerta emitida por comerciantes de la zona.

El llamado fue recibido por la central de Serenazgo, que de inmediato coordinó la intervención de los agentes que patrullaban a bordo de la móvil 28, quienes acudieron rápidamente al lugar para atender la situación.

En la zona, el personal de seguridad ciudadana exhortó a los sujetos a retirarse; sin embargo, estos se negaron en todo momento, profirieron insultos e incluso intentaron agredir a los serenos durante la intervención.

Pese a la resistencia, los agentes lograron desalojarlos y recuperar el espacio público, restableciendo el orden y garantizando el libre tránsito de los ciudadanos que acuden diariamente al complejo de mercados.