Una miniván quedó atrapada cuando intentó cruzar el río Serrán, el cual creció su caudal ante las fuertes lluvias registradas el sábado en la noche y la madrugada del domingo, en la sierra de Piura. El hecho se registró cerca de las 6:30 de la mañana de ayer.

VARADO. Los testigos señalan que el conductor de la unidad perdió el control y se quedó varado en medio del río, debido al gran caudal, producto de las fuertes lluvias registrada en las zonas de Huancabamba, Morropón y Ayabaca.

Al menos, la miniván que hace la ruta Piura a Huancabamba, no llevaba pasajeros al momento de cruzar por esta vía, por lo que solo el conductor corrió el riesgo de ser arrastrado por la fuerte corriente.

Ante la presencia de otras personas, el alcalde del centro poblado de Coyona, que también estaba por el lugar, ayudó a remolcar la miniván con su camioneta y con ayuda de otras personas, finalmente lograron sacar el vehículo hasta la otra vía, evitando así una tragedia.

En tanto, las autoridades piden a los conductores que circulan por esta vía, no arriesgarse a cruzar debido a la crecida del caudal, para evitar pérdidas humana,s hasta que baje el nivel del río.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha anunciado fuertes lluvias, por lo que el río podría seguir registrando una crecida.