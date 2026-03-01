Un grupo de vecinos de la calle Lima, en el centro de Piura, reclamó por la demora en la ejecución de la obra en el centro histórico de la ciudad pese a que esta calle fue una de las primeras intervenidas desde septiembre del 2025.

Totalmente mortificados, los vecinos de la calle Lima, en el centro de la ciudad, salieron a reclamar ante el supuesto abandono de la obra en esta zona, ya que desde el mes de septiembre que iniciaron los trabajos, esta calle sigue cerrada.

“Desde el mes de septiembre se empezó a socavar esta calle, fue una de las primeras, pero no avanzan y ahora ya están por terminar las otras cuadras y acá nada. Según el gobierno regional, no se va a culminar por ahora por situaciones en el sistema eléctrico que no estaba consignado en el expediente técnico”, explicó Jhony Parra.

De esta manera, cuestionó al gobierno regional ante la falta de seriedad y capacidad en la elaboración del expediente técnico, por lo que exigió que al ser la primera cuadra intervenida debe ser la primera que se culmine, pero el GORE no responde ante esta situación.

“Nosotros somos propietarios, tenemos oficinas acá y esto impide el ingreso de las personas. Los desagües destapados sin agua y nosotros tenemos obligaciones tributarias que pagar y así estamos saliendo perjudicados”, precisó Parra.

Por su parte, Iris Samaniego, dijo que los problemas aumentan con las lluvias, ya que en ligeras precipitaciones esta calle ya se ha inundado y sobre todo se mezcla con el agua de desagües, los mismos que están expuestos.

“Con las lluvias y desagües abiertos esto va a colapsar, esperamos que las autoridades nos escuchen y que resuelvan ya”, advirtió la afectada. Finalmente, los vecinos indicaron que esperarán una semana para que las autoridades tomen las acciones respectivas, de lo contrario, tomarán medidas radicales.