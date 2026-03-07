Efectivos policiales de Carreteras de Marcavelica decomisaron un cargamento de frutas y verduras valorizado en más de S/9,000 en la carretera binacional Sullana-Alamor, en la provincia de Sullana, donde también detuvieron a hombres.

El operativo fue realizado en el kilómetro 49 de la mencionada vía, donde se intervino un vehículo que transportaba productos de procedencia ecuatoriana sin la documentación legal correspondiente.

Entre lo incautado se hallaron 28 mallas de alverja verde, 10 cajas de tomate y una de fresas. El caso está a cargo del fiscal penal de turno y la Policía. Mientras que la mercadería fue trasladada a la sede del Depincri local para las diligencias correspondientes.