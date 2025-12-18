El Gobierno Regional Piura, a través del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP, culminó en forma óptima los trabajos de mantenimiento en el canal Daniel Escobar, cumpliendo con los parámetros y especificaciones técnicas que garantizan la estabilidad de la caja hidráulica y la conducción sostenible del recurso hídrico.

Las labores concluyeron el 14 de diciembre, antes de la fecha prevista, gracias al cumplimiento del compromiso asumido por el personal técnico a cargo de los trabajos, así como a la disponibilidad y uso de maquinaria pesada especializada, como excavadora de brazo largo, cargador frontal, volquetes, entre otros equipos.

El PECHP precisa que el abastecimiento de agua para uso poblacional estuvo garantizado y no se registró ninguna interrupción; incluso, cuando culminó el mantenimiento el caudal que abastece a la EPS Grau se mantuvo con volumen suficiente para asegurar la continuidad del servicio de suministro de agua potable.

El director ejecutivo del PECHP, Ing. Luis Pretell Romero, quien desarrolló una supervisión permanente de las indicadas labores, reafirmó el trabajo con responsabilidad y consecuencia, que realizan, conforme al Plan Operativo Institucional y al compromiso asumido por el Gobierno Regional de Piura.

También agradeció a los usuarios por respetar el acuerdo de no utilizar el agua destinada al uso poblacional, señalando que el recurso hídrico se irá liberando de acuerdo al Plan de Distribución de Agua (PDA) establecido por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el marco de una gestión ordenada y sostenible del recurso hídrico.