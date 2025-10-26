La EPS Grau realizó trabajos de purga de grifos contraincendios en la Urb. Piura II y III Etapa Urb. Las Mercedes con sus respectivas manzanas estratégicas, sectores ubicados en el distrito de Piura y Veintiséis de Octubre.

Según indicó el Equipo de Control de Calidad-Zonal Piura, estas acciones se efectuaron en el transcurso de la mañana de ayer sábado con el objetivo de garantizar la óptima calidad del agua potable distribuida en los mencionados sectores.

Los voceros detallaron que estas labores, efectuadas de forma paliativa y preventiva, permitirán retirar posibles residuos tales como óxido, arena u otros sedimentos que podrían acumularse en el sistema de redes; es por ello por lo que es de vital importancia la intervención en los grifos contraincendios ubicados en puntos estratégicos de las zonas antes mencionadas.

El Equipo de Control de Calidad adscrito a la Subgerencia Zonal Piura recalcó que durante estas purgas es necesario evitar el uso del servicio de agua potable en los sectores indicados; los cuales cuentan con antecedentes de reclamos respecto a la calidad de agua; por lo cual se exhorta a los usuarios y población general de la zona a tomar las precauciones del caso.