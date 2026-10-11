La Dirección Zonal 01 del Senamhi prevé un significativo incremento de la temperatura diurna que afectará a diversas provincias de las regiones del norte peruano entre el sábado 10 al martes 13 de octubre.

De acuerdo con el reporte, este fenómeno meteorológico alcanzará intensidades de moderada a extrema en el litoral costero que podría llegar hasta los 36 °C, mientras que en la sierra norte se mantendrá con un nivel de moderada intensidad que llegaría a los 33 °C.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de ráfagas de viento con velocidades cercanas a 40 km/h. En la costa norte, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad.

Asimismo, se esperan acumulados de lluvia alrededor de 17 mm/día en la costa norte, y valores entre 8 mm/día y 17 mm/día en la sierra norte.