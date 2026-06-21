Un sismo de magnitud 4.9 se registró a las 10:23:46 de este domingo 21 de junio en la región Piura, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0372, el epicentro se localizó a 52 kilómetros al este del distrito de Máncora, en la provincia de Talara.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0372

Fecha y Hora Local: 21/06/2026 10:23:46

Magnitud: 4.9

Profundidad: 45km

Latitud: -4.13

Longitud: -80.58

Intensidad: III Máncora

Referencia: 52 km al E de Máncora, Talara - Piurahttps://t.co/qGny6AgUb9 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 21, 2026

Movimiento tuvo una profundidad de 45 kilómetros

El organismo precisó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 45 kilómetros, con coordenadas geográficas de latitud -4.13 y longitud -80.58.

Asimismo, se indicó que el movimiento fue percibido con una intensidad III en Máncora, por lo que fue sentido de manera moderada por la población.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del sismo.

IGP recuerda mantener la calma y estar preparados

El Instituto Geofísico del Perú reiteró la importancia de mantener la calma y contar con una mochila de emergencia, así como identificar las zonas seguras en viviendas, centros de trabajo y espacios públicos.

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que las autoridades recomiendan mantener una cultura de prevención frente a estos eventos naturales.

Datos clave

Fecha: 21 de junio de 2026.

Hora: 10:23:46 a.m.

Magnitud: 4.9.

Profundidad: 45 kilómetros.

Epicentro: 52 kilómetros al este de Máncora, provincia de Talara.

Intensidad: III en Máncora.

Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP).