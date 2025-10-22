Por la modalidad de Seguridad Penitenciaria y con el fin de mantener el orden y la disciplina en los establecimientos penitenciarios del país, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de 17 internos del penal de Piura a diferentes recintos carcelarios, según la Resolución Directoral N.° 090-2025-INPE-DTP.

Esta medida se realizó en cumplimiento a la política institucional que dirige el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco de fortalecer la seguridad en todos los penales a nivel nacional, con el objetivo de frustrar actos ilícitos que puedan gestarse al interior de las cárceles.

Esta acción de seguridad se produjo el lunes 21 de octubre a las 00:05 horas, a cargo de 10 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Oficina Regional Norte Chiclayo, al mando del subdirector de Seguridad, Luis Vidales Ruiz.

Al penal de Cochamarca fueron trasladados Edilberto A.G., Jeanpol S.V., Héctor S.M., Víctor M.C., William C.V., Juan O.N., Joel G.M. y Jorge J.P.

Al penal de Chimbote fueron ubicados Deyber P.B., Edward V.S. y Jhonny Ch.T. y Dacmer A.F., Dennis M.A. y Juan M.S. fueron trasladados al penal de Huaraz.

Jorge D.Q., Julio V.V. y Carlos J.E. fueron derivados al establecimiento penitenciario de Cañete.