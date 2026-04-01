Un agricultor perdió la vida en un trágico accidente de tránsito, cuando se dirigía a su vivienda a bordo de una motocicleta, en el distrito de Las Lomas. Mientras el conductor del vehículo resultó gravemente herido y permanece internado en el Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana.

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La víctima fue identificada como Santos Rivera Lima, de 59 años. El lamentable accidente ocurrió en horas de la noche, cuando viajaba como copiloto en una motocicleta conducida por su amigo, Jhony Córdova Merino.

Ambos fueron encontrados tirados en la pista y mal heridos. Tras ello, fueron trasladados al Hospital II-2 de esta ciudad, pero lamentablemente Rivera dejó de existir, debido a las graves heridas en los órganos internos. Mientras que el estado de salud de Córdova es muy delicado, según se pudo conocer.

Ante esto, Guillermina Rivera, hija del agricultor, espera que las autoridades esclarezcan el hecho. “Lo que pido es que se esclarezca cómo han ocurrido los hechos. Y si ha sido accidente por parte de un vehículo, que el responsable asuma las consecuencias, ya que mi padre era una persona que sostenía a su mamá y veía por ella. Es lamentable lo que le ha pasado”, señaló Rivera.