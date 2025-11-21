Los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE) bloquearon este viernes la carretera Puno–Juliaca como parte de una jornada regional de protesta, interrumpiendo por completo el tránsito vehicular y generando congestión en una vía con pocas rutas alternas.

De acuerdo a un reporte de Canal N, los maestros exigen la homologación salarial y el pago de deudas laborales que, aseguran, llevan años pendientes.

Las movilizaciones se extendieron a otros puntos de la región, como el óvalo de Alto Puno, la ruta hacia Desaguadero y la Plaza de Armas de Puno, donde se concentraron delegaciones de las 13 provincias.

Con pancartas y bajo un intenso sol, los docentes reiteraron su reclamo de mejoras salariales y bonos antes de fin de año, calificando al Estado de incumplir compromisos con el sector educativo.

Mientras dirigentes del gremio sostenían diálogos con representantes del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación, los manifestantes advirtieron que mantendrán las protestas si no reciben respuestas claras.