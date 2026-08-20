Por: Feliciano Gutiérrez

Efectivos de la Policía Nacional ejecutaron una exitosa operación táctica para recuperar la bocamina de la contrata minera “JM”, ubicada en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea (Putina).

La intervención por parte del personal de la comisaría La Rinconada, en el distrito de Ananea, se originó tras conocerse la incursión de la organización criminal autodenominada “Los Primos”, quienes tomaron el socavón y mantuvieron retenidos a doce trabajadores, lo que activó de inmediato el plan de contingencia y el despliegue rápido de un contingente policial.

Durante el operativo, los efectivos fueron atacados con armas de fuego por tres sujetos en actitud de vigilancia, quienes huyeron hacia las galerías profundas tras repelerse la agresión con el uso diferenciado de la fuerza. En la inspección posterior, la Policía incautó armamento y material explosivo de alto riesgo, incluyendo un morral con una cacerina abastecida de calibre 5.56x45 mm, 45 municiones adicionales de diversos calibres, un saco que contenía 180 cartuchos de explosivos de la marca Famesa (Emulnor 5000) y 15 metros de mecha de seguridad.

Finalmente, la operativo culminó con el rescate de las doce personas ilesas que se encontraban secuestradas al interior del socavón. Del rescate y las incautaciones se dio cuenta al representante del Ministerio Público, Freddy Alí Condori Hancco, fiscal de turno de la Fiscalía Provincial Mixta de Ananea, para las diligencias de ley correspondientes.

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