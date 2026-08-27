Un nuevo accidente de tránsito se registró en la carretera Juliaca-Cusco, a la altura del distrito de Calapuja. Un vehículo sufrió un aparatoso despiste y posterior vuelco en una curva de la vía, dejando como saldo una persona fallecida.

Tras registrarse la emergencia, el personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de San Román acudió rápidamente al lugar de los hechos. En el lugar hallaron una camioneta Suzuki Ertiga de color plata, con placa de rodaje X5M-560, la cual volcó a un costado del tramo vial por razones que aún son materia de investigación.

Los agentes constataron la muerte del conductor, identificado posteriormente como Edwin Eusebio Carcausto Vargas, de 27 años de edad, quien viajaba como único ocupante dentro de la unidad. De acuerdo con las declaraciones de sus parientes, el joven chofer se dedicaba de manera habitual al servicio de transporte interprovincial de pasajeros entre las ciudades de Juliaca y Cusco.

Efectivos de la sección especializada de la Policía Nacional y el fiscal de turno se presentaron en la escena para iniciar las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cadáver. En medio de desgarradoras escenas de dolor de sus familiares, el cuerpo fue trasladado a la morgue mientras continúan los peritajes para esclarecer las causas exactas que originaron este lamentable siniestro.