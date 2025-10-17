Tragedia. Cinco integrantes de una familia, que viajaban desde el distrito de Majes (Arequipa) hacia Cusco a participar en una boda familiar, dejaron de existir luego que la unidad en la que se desplazaban colisionó violentamente contra un ómnibus turístico en el sector denominado Crucero Alto, en el distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa.

El accidente ocurrió la madrugada de este viernes en la vía Arequipa-Juliaca, cuando la unidad de matrícula V9O-697, conducido por Maximiliano Silva, colisionó violentamente contra el bus de la empresa de Turismo con matrícula CRS-07.

La peor parte llevó la primera unidad, ya que cuatro de sus ocupantes dejaron de existir en el lugar y otros 7 resultaron heridos por lo que fueron trasladados hasta el centro de salud de Santa Lucía. Una niña de 2 años murió en el trayecto.

Entre los fallecidos está el chofer Maximiliano Silva Ccama, su pareja Flor Chayña y una menor de 14 años de nombre Cheyla. Otras dos víctimas aún no fueron identificadas, pero se sabe que son parientes de los fallecidos.

Asimismo, informaron que 6 heridos fueron trasladadas al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, quienes fueron identificados como: Juvenci Silva Montalvo (30), William Silva Montalvo (32), Ruth Suyco Huaracha (44), Antero Silva Cama (44), además de los menores de iniciales L. S. S. 7 años y B. S. H. 4 años.

El director del nosocomio refirió que una de las menores llegó muy grave con pronóstico es reservado. La mayoría de los lesionados eran atendidos en los pasillos del establecimiento de salud.

El fiscal de la provincia de Lampa, junto al médico legista y los policías, llegaron al lugar del siniestro con el objeto de realizar el levantamiento de los cuerpos, además de iniciar con las diligencias de ley para esclarecer las causas del accidente.