Por: Feliciano Gutiérrez

Un incidente movilizó al personal de Serenazgo hasta el centro poblado de Isla, en Juliaca (Puno), tras recibir una alerta sobre un presunto asalto. Al llegar al lugar, los agentes ediles hallaron a un grupo de vecinos congregados entorno a Edgar M. C., quien denunció haber sido víctima de un accionar delictivo cometido por un grupo de sujetos armados.

Según el testimonio del agraviado, los delincuentes irrumpieron violentamente en la zona, golpearon a dos personas y sustrajeron diversos accesorios pertenecientes a dos cargadores frontales, además de un teléfono celular. Una de las víctimas presentó lesiones visibles en la cabeza a causa de las agresiones recibidas.

Tras el atraco, los delincuentes habrían huido con rumbo desconocido en un vehículo, dejando otra unidad abandonada en el lugar. La indignación de los pobladores provocó que estos decidieran prenderle fuego a la unidad vehicular dejada por los sospechosos, como medida de protesta ante la inseguridad reinante en la zona.

Asimismo dijeron que efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos para dar inicio a las investigaciones correspondientes. Sin embargo, la intervención policial generó tensión y molestia entre los vecinos debido a la detención de uno de los pobladores por el incendio del auto.

Las autoridades competentes se encuentran a cargo de esclarecer las circunstancias del robo, la agresión física y la posterior quema del vehículo para deslindar responsabilidades conforme a ley.

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