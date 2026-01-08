Por: Feliciano Gutiérrez

Los pobladores de la provincia de Azángaro están consternados por el horrendo crimen de una escolar de apenas 13 años de edad, quien estaba desaparecida desde el 29 de diciembre del 2025.

Luego de varios días de intensa búsqueda por parte de los familiares, compañeros de estudio y vecinos; las autoridades confirmaron el trágico desenlace. Génesis Z.C.S (13), estudiante de una institución educativa secundaria, fue asesinada y desmembrada su cuerpo por su propio tío de nombre Yony Edgar Cc.L.

El fiscal de turno, Edgar Coila Pilco, manifestó que el presunto autor fue detenido y confesó haber cometido este terrible crimen. El asesinato habría ocurrido en la misma vivienda donde compartían la víctima y el investigado.

Refirió que hasta el momento se recuperó pocos restos humanos, faltando gran parte del cuerpo como cráneo y extremidades, que presuntamente fue desmembrada y arrojada al desagüe de dos viviendas. “Nunca antes se había presentado este tipo de casos en la provincia de Azángaro”, añadió el fiscal.

Coila Pilco sostuvo que las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas de la zona fueron clave para esclarecer este tenebroso crimen, en el que se observa ingresar a la menor a su vivienda. También se advirtió salir al presunto autor con bolsas negras. El caso fue tipificado como feminicidio agravado.

El Juzgado de la provincia de Azángaro dictó 72 horas de detención preliminar en contra del presunto autor, con el objeto de continuar con las investigaciones para esclarecer este terrible crimen. Durante las diligencias las autoridades encontraron parte de los restos humanos y objetos utilizados para descuartizar el cuerpo.

El detenido habría señalado que los problemas personales con la madre de la menor motivaron su crimen. Además de los parientes y compañeros, los pobladores de la provincia de Azángaro este miércoles se movilizaron exigiendo máxima sanción para el asesino.