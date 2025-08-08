Los policías de la comisaría de Juliaca lograron la detención de Jorge Laura Laura (35), quien fue condenado a cadena perpetua por los delitos de secuestro agravado y violación sexual en agravio de una menor de 12 años de edad.

El hecho se remonta al 10 de agosto del 2022, cuando el ahora sentenciado junto a su cómplice Staling Quispe Silva interceptaron a la víctima en Santa Cruz de Ayabacas en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

Durante el cautiverio, que duró 3 días, los ahora sentenciados habrían abusado sexualmente a la menor y amenazaron con arma punzocortante.

Los magistrados del Poder Judicial, tras un proceso, sentenciaron a 35 años de pena efectiva contra Staling Quispe (se sometió a terminación anticipada) y cadena perpetua contra Laura Laura. Éste último estaba prófugo.

Tras la detención de Laura Laura, el Juzgado Superior de la Sala de Apelaciones dispuso el internamiento en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Juliaca donde cumplirá su condena.