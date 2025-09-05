El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de la pareja de convivientes Luis Fernando Ramírez Pineda y Ruth Karina Panca Umiña, quienes son investigados por el delito de homicidio calificado con crueldad en contra de una niña de 10 años de edad.

La víctima Jamileth Y.C.Y (10) y su hermano D.A.C.Y (11), desde el 2023 estaban bajo el cuidado de la pareja. El padre de los menores, Fidel Calizaya Soncco, quien trabajaba en un alejado distrito de la región, pagaba 700 soles mensuales a cambio de la custodia de sus hijos.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron en un inmueble ubicado en el jirón Alfonso Ugarte de Juliaca. La noche del 4 de mayo del 2025, cuando los menores descansaban en sus camas, los imputados Luis Fernando y Ruth Karina ingresaron a la habitación y acusaron a los menores de haber permitido el ingreso de un gato a la cocina. El animal se había devorado la carne de pollo, cuyo hecho enfureció a la pareja.

El investigado, según las indagaciones, tomó una madera y golpeó sin piedad a la niña en diversas partes del cuerpo. Su hermanito intentó defenderla, pero también fue agredido con el mismo objeto. “Yo me lancé encima de mi hermanita para que no siga golpeando, pero a mí también me agredió”, narró la menor ante las autoridades.

Todo esto habría ocurrido delante de Ruth Karina, quien no habría hecho nada para evitar la agresión, al contrario, también habría jaloneado de su cabello a la niña, quien no pudo respirar y fue auxiliada a una clínica privada de Juliaca donde los médicos certificaron el deceso.

Al día siguiente, llegó el padre de los menores, a quien los cuidadores habrían señalado que la niña se cayó de la escalera, evitando sus responsabilidades. Pero, su hermanito, quien fue testigo de todo, desmintió y acusó a la pareja de causarle la muerte de Jamileth.

Tras las diligencias, que se prolongó varios meses, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva en contra de los imputados, quienes están no habidos. El titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó 9 meses de prisión preventiva.

Los familiares, padres de familia, docentes y compañeros de estudios de la institución educativa primaria 70615 de la urbanización Santa Catalina, donde estudiaban los menores, exigen drástica sanción para los culpables.