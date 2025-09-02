Un nuevo accidente de tránsito ocurrió en la vía Azángaro-Sandia, en el sector Picotani, donde colisionaron un auto y una camioneta, con saldo lamentable de dos fallecidos.

El siniestro involucró a la camioneta con placa F7H-890 conducida por Roger Quispe (30) y el automóvil con matrícula V7D-120. La peor parte llevó la segunda unidad, pues el chofer Armando Ramos (40) y su acompañante Teresa Apaza (35) dejaron de existir tras el impacto.

El conductor de la camioneta resultó herido por lo que fue trasladado de emergencia al Centro de Salud de Muñani donde se le diagnosticó traumatismo múltiple. Luego fue derivado a un policlínico de Juliaca.

Tras el accidente, también resultó herida la menor de iniciales O.R.A (11), quien sería hija de los fallecidos.

Los efectivos policiales procedieron con las diligencias en la escena del hecho con el objeto de determinar las causas del accidente. Además, informaron que el chofer de la camioneta está en calidad de detenido por el presunto delito de homicidio culposo.