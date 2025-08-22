Una camioneta del serenazgo municipal de Canchis (Cusco) colisionó frontalmente contra un camión en el kilómetro 1232 de la vía Cusco-Juliaca, causando la muerte de dos personas, entre ellos un funcionario edil, y 6 heridos.

El accidente ocurrió antes de las 23 horas del jueves a la altura del puente Ventilla, en la jurisdicción de la localidad de Ayaviri, provincia de Melgar. La camioneta con placa EAJ-456 perteneciente al Serenazgo de la Municipalidad de Canchis (Sicuani) colisionó contra el camión de matrícula X1L-859.

Los policías y bomberos llegaron al lugar del siniestro, donde rescataron a 7 heridos de ambas unidades, quienes fueron trasladados hasta el servicio de emergencia del hospital San Juan de Dios de Ayaviri.

Los heridos de la camioneta del serenazgo municipal son: Héctor Rolando Cari Vilca (42), Renzo Anderson Zamata Quispe (26), Néstor Javier Quito Nina (44) y Manuel César Choque Arapa (54). Este último, quien era gerente de Servicios Públicos Municipales de Canchis, falleció debido a las graves lesiones.

Mientras que tres ocupantes del camión fueron derivados al nosocomio: Olga Quirita Chaucca (38), Regina Ordoñez Huamani (50) y Lázaro Acero Rivera (49).

Las autoridades informaron que una persona dejó de existir en el lugar del accidente, quien todavía no fue identificado. Las autoridades realizan las diligencias para esclarecer las causas del fatal accidente de tránsito.