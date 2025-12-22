Por: Feliciano Gutiérrez

Los serenos y policías salvaron de un inminente linchamiento a dos presuntos delincuentes acusados de participar en un asalto a mano armada en el distrito de Cojata, provincia de Huancané.

Según refieren, el viernes ocurrió un asalto a mano armada en la jurisdicción de Cojata donde un grupo de delincuentes armados interceptaron a una camioneta en la que se desplazaba una familia. Los maleantes se habrían llevado la unidad.

La mañana de este domingo, los agraviados reconocieron a uno de los presuntos asaltantes en la salida a Coata, avenida Modesto Borda de Juliaca. Los serenos llegaron rápidamente intervinieron a los dos sospechosos y esperaron la presencia policial.

Sin embargo, en la zona se juntaron gran cantidad de personas, quienes propinaron golpes a los sujetos cuando los agentes rescataban a los sujetos. Los sospechosos serian: Renzo L.O (33) y Melquiades P.J (34), quienes en medio de trifulca fueron rescatados por los policías para ser trasladados a la comisaría.