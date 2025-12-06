Por: Feliciano Gutiérrez
Los familiares de las diez víctimas del incendio ocurrido en Huancané (Puno) recorrieron las calles de la ciudad cargando los féretros y exigiendo justicia por la tragedia.
La caravana fúnebre también llegó hasta el instituto superior pedagógico donde estudiaban ocho de los fallecidos, en medio de manifestaciones de dolor y pedidos de responsabilidad por parte de las autoridades.
Mientras tanto, médicos legistas del Ministerio Público realizan las diligencias de reconocimiento e identificación oficial de los cuerpos, procedimiento que se lleva a cabo en presencia del fiscal de turno. En los exteriores de la morgue del hospital, decenas de personas permanecen concentradas acompañando a las familias en una jornada marcada por la conmoción y el luto.
En horas de la mañana, los deudos se dirigieron al local municipal para exigir explicaciones al alcalde Valerio Tapia y a sus funcionarios, a quienes cuestionaron por permitir el funcionamiento del establecimiento sin la licencia correspondiente.
Los familiares reclaman que se determinen responsabilidades y que se garantice una investigación rigurosa sobre las causas del siniestro.