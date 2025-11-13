Por: Feliciano Gutiérrez

La Oficina Regional Altiplano Puno realizó el traslado excepcional del interno Deyvi Yhoel Saavedra Evangelista al penal de máxima seguridad Challapalca, luego que fuera descubierto con sustancia ilícita en el último operativo de control en el Establecimiento Penitenciario de Juliaca.

Durante un operativo realizado por el personal del INPE, en el poder del referido interno, hallaron envoltorios de droga escondidos en envases de desodorantes y plumones.

Saavedra Evangelista, sentenciado por delito de extorsión agravada, fue trasladado por agentes penitenciarios, bajo estrictos protocolos de seguridad, en cumplimiento a la Resolución N° D000181-2025-INPE-ORAP.

El INPE informó que se mantendrá desplegando acciones rigurosas que permitan garantizar la disciplina y el orden en los establecimientos penitenciarios que se encuentren bajo su jurisdicción, en el marco del plan de reordenamiento inmediato en cárceles.