Por: Feliciano Gutiérrez

Los familiares de las víctimas, colectivos, pobladores de Juliaca y delegaciones de otras regiones participaron de las diferentes actividades en memoria de los asesinados el 9 de enero del 2023 durante la protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Al transcurrir tres años de este hecho, volvieron a exigir justicia, además de cuestionar al fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, por desactivar el equipo especial de fiscales que investigan estos casos. “Con esta desactivación buscan la impunidad”, alertó el presidente de la Asociación de las Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán.

En la mañana se realizó la misa en el Templo Pueblo de Dios en el distrito de San Miguel, en la que participaron los familiares de las víctimas y delegaciones. En la misa también estuvo la suspendida Fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Posteriormente, cientos de personas, en su mayoría familiares, realizaron “marcha fúnebre” hasta la cercanía del aeropuerto Manco Cápac de Juliaca donde ocurrió la asonada. Durante el trayecto arengaron frases contra el gobierno de la ex presidenta Dina Boluarte.

Las arengas también estuvieron en contra del actual gobierno, el Congreso de la República, sobre todo en contra del fiscal de la Nación interino.