Un motociclista perdió la vida la tarde del sábado tras un accidente de tránsito registrado en la carretera Interoceánica, en el tramo Azángaro-Juliaca, en la región Puno.

El hecho ocurrió a la altura de la comunidad de Santa Ana-Quera, en el distrito de Santiago de Pupuja, donde colisionaron una motocicleta lineal y un vehículo de la empresa de transportes Tierra Prócer de Azángaro, de placa ZDR-965.

Motociclista falleció en el lugar

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta murió en el lugar del accidente.

La unidad menor quedó severamente dañada, con la parte delantera completamente destruida, mientras que el vehículo de transporte terminó empotrado contra un puente ubicado al costado de la vía.

La identidad del motociclista no fue informada de manera oficial hasta el cierre de esta edición.

Policía inició las investigaciones

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

El conductor del vehículo de transporte fue intervenido y será sometido al dosaje etílico, conforme al procedimiento establecido para este tipo de casos.

Posteriormente, representantes del Ministerio Público y personal de Medicina Legal efectuaron el levantamiento del cuerpo y dispusieron su traslado a la morgue de Juliaca.

Peritajes determinarán las causas del accidente

Las autoridades indicaron que los peritajes permitirán establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque y determinar las responsabilidades que correspondan.

La investigación continúa a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público.