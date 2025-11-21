Por: Feliciano Gutiérrez

Trágico hecho. Un niño de apenas 2 años de edad dejó de existir luego de caer accidentalmente de un inmueble desde el segundo piso, en la Segunda Circunvalación, en la urbanización Guadalupe de la ciudad de Juliaca.

Según las indagaciones, el menor de iniciales A.M.H (02) estaba jugando en la azotea, sin muro de contención , en cuya circunstancia en un descuido de los familiares cayó del inmueble dejando de existir en forma instantánea.

Los agentes del serenazgo municipal, tras ser alertados, rápidamente llegaron al lugar con la intención de auxiliar, pero el infante ya había dejado de existir debido a las graves lesiones que presentaba.

Al parecer, el niño estaba al cuidado de otra menor, ya que su madre no estaba en la vivienda. La progenitora de nombre Julia Merma Callo (27) llegó al lugar y protagonizó dramáticas escenas del dolor.

Los policías de sección especializada y el fiscal de turno llegaron al lugar y realizaron una serie de diligencias con el objeto de esclarecer las causas del hecho. El pequeño cuerpo fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla de esta ciudad.