Trágico hecho. Un obrero de 43 años de edad dejó de existir en un accidente laboral, en un inmueble ubicado en los jirones Almagro y Daniel Alcides Carreón, en el barrio Cerro Colorado de la ciudad de Juliaca.

Pasado el mediodía de este martes, uno de los cubos del winche de construcción se desprendió repentinamente y cayó desde el cuarto piso, impactando en la cabeza del trabajador identificado como Hilario M.C (43).

El hecho ocurrió, al parecer, cuando los trabajadores subían arena hasta el cuarto piso. Los bomberos y agentes del serenazgo llegaron al lugar, pero no pudieron hacer nada, ya que el hombre había dejado de existir en forma instantánea, por lo que comunicaron a las autoridades para que realicen las diligencias.

Horas después, se constituyeron los policías de sección especializada con el objeto de realizar el levantamiento del cadáver y esclarecer este accidente laboral.

El cuerpo inerte fue trasladado e internado en la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla.